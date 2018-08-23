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Российский клуб выпустил самую ужасную форму в истории футбола – от нее можно сойти с ума

19:49 193 Читати українською
Российский клуб выпустил самую ужасную форму в истории футбола – от нее можно сойти с ума

На матче 4 тура РПЛ между Ростовом и Енисеем появился болельщик, отпраздновал гол любимой команды с помощью обычного ковра.

В клубе вдохновились этой неоднозначной затеей и выпустили четвертую игровую форму на сезон 2018/19 с изображением ковра.

Как оцените такое "произведение искусства"?

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