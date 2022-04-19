Перед стартовым свистком была организована акция в поддержку Украины. Весь стадион и игроки обеих команд аплодировали стоя, но Левин, как и подобает представителю страны-оккупанта, показательно спрятал руки за спину.

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Карма догнала 27-летнего россиянина почти сразу. В концовке первого тайма при счете 1:1 он поскользнулся возле собственной штрафной и подарил Дочкалу легкий гол. После перерыва Левина заменили, а Спарта закрепила преимущество и выиграла со счетом 3:1.

Чешские СМИ высмеяли россиянина за позорное поведение во время акции. Тренер Словацко Мартин Сведик также публично раскритиковал подопечного: "Это ужасная ошибка, из-за которой пострадала вся команда".

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