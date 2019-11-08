Российский форвард Павлов покинул Черноморец

Нападающий Василий Павлов возвращается на родину.

Василий Павлов прекратил свои выступления за Черноморец, об этом сообщил сам форвард в instagram.

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"Спасибо, Черноморец! Сегодня мы с клубом расторгли контракт", – написал футболист.

Игрок присоединился к одесскому клубу в феврале. Стоит отметить, что Василий стал первым россиянином в УПЛ за последние 5 лет. В текущем сезоне Первой лиги Павлов провел 9 матчей, в которых отметился тремя голами.

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