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Российский форвард Павлов покинул Черноморец

14:17 79 Читати українською
Российский форвард Павлов покинул Черноморец
Василий Павлов / Фото ФК Черноморец

Нападающий Василий Павлов возвращается на родину.

Василий Павлов прекратил свои выступления за Черноморец, об этом сообщил сам форвард в instagram.

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"Спасибо, Черноморец! Сегодня мы с клубом расторгли контракт", – написал футболист.

Игрок присоединился к одесскому клубу в феврале. Стоит отметить, что Василий стал первым россиянином в УПЛ за последние 5 лет. В текущем сезоне Первой лиги Павлов провел 9 матчей, в которых отметился тремя голами.

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Спасибо, Черноморец! Сегодня, мы с клубом расторгли контракт. ️ Я горжусь, что был частью этой команды, этого большого клуба! Вместе мы пережили много ярких моментов, хороших и плохих, но я всегда старался честно выполнять свою работу, играть с душой и отдаваться на 100%! Желаю Черноморцу только успехов и процветания ———— Болельщикам отдельное Спасибо за приём, мне нравилось здесь играть️ ———— #черноморец #черноморецодесса #фкчерноморец #одесса #одессамама #футбол

Публикация от Vasiliy Pavlov (@vasyavasya63)

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Теги
Первая лига Василий Павлов Василий Павлов Черноморец Черноморец
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