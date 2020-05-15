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Российский бизнесмен кинул украинского футболиста, когда узнал его национальность – спас Маркевич

13:34 19 Читати українською
Российский бизнесмен кинул украинского футболиста, когда узнал его национальность – спас Маркевич
Евгений Бохашвили (слева) / Сайт Руха

Форвард Евгений Бохашвили вспомнил неприятную историю с латвийской Ригой и ее владельцем Сергеем Ломакиным.

"Я в Рух перешел, когда была не совсем удачная полоса. Поехал в Латвию, и было у меня очень большое невезение. Прошел просмотр в Риге, и мне уже сказали, что будут подписывать, но я столкнулся с такими вещами, когда ничего не зависит от футболиста. Оказалось, что президент клуба (Ригой владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин – прим.) не совсем положительно относится к украинцам, а он думал, что я грузин. У меня же фамилия Бохашвили.

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Когда прошел просмотр, и они согласились подписывать, то позвонил агент и сказал, что клуб начал давать заднюю. Я не мог понять почему, ведь хорошо сыграл в товарищеских матчах, показал себя. Тренер сказал, что устраивал его. Тогда сборы должны были быть в Дубае, и у меня уже взяли паспорт, чтобы оформлять визу, но в последний момент меня кинули. Меня это очень сильно задело. Я туда поехал после травмы, и вот так получилось.

Тогда мне позвонил Григорий Петрович Козловский, рассказал о Рухе и планах. Я тогда о клубе ничего не знал, и Маркевич мне помог разобраться. И это был момент, когда я понял, что зарплата не имеет большого значения", – сказал Бохашвили в интервью Football.ua.

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Теги
Украинцы за рубежом Евгений Бохашвили Евгений Бохашвили Мирон Маркевич Рух Рух Рига Рига
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