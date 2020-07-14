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Российский арбитр ударил игрока в лицо во время матча – партнеры вступились за одноклубника

15:36 - Читати українською
Российский арбитр ударил игрока в лицо во время матча – партнеры вступились за одноклубника
Фото ФК Сахалинец

Российские спарринги настолько суровые, что не выдерживают даже судьи.

Московский Сахалинец проводил товарищеский матч против Легиона из Махачкалы (1:1), но одному из арбитров не хватило эмоций на поле.

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Лайнсмен во время словесной перепалки с игроком столичного клуба ударил футболиста в лицо. Выяснить отношения с рефери сразу подбежали партнеры потерпевшего, но конфликт удалось уладить.

По информации источника, лайнсмен протяжении всего поединка провоцировал свою будущую "жертву".

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Судья ударил игрока по лицу во время матча «Легион» — «Сахалинец» Во время товарищеского матча между «Легион-Динамо», играющим в ПФЛ, и «Сахалинцем» (тот самый новый московский клуб, созданный известным блогером Михаилом Литвиным) боковой арбитр ударил в лицо игрока «Сахалинца». Как сообщил сам Литвин в своём инстаграме, судья по ходу игры неоднократно провоцировал игрока его команды, после чего завязалась потасовка. Кстати, это тот самый судья, который сидел в телефоне прямо во время игры, пока парни вовсю рубились на поле Матч завершился вничью — 1:1. Источник: Metaratings

Допис, поширений Второй Дивизион (@2liga__)

blog_ava
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