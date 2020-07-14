Российский арбитр ударил игрока в лицо во время матча – партнеры вступились за одноклубника

Российские спарринги настолько суровые, что не выдерживают даже судьи.

Московский Сахалинец проводил товарищеский матч против Легиона из Махачкалы (1:1), но одному из арбитров не хватило эмоций на поле.

Кьеллини – об укусе Суареса: Я тоже еще тот сукин сын и горжусь этим

Лайнсмен во время словесной перепалки с игроком столичного клуба ударил футболиста в лицо. Выяснить отношения с рефери сразу подбежали партнеры потерпевшего, но конфликт удалось уладить.

По информации источника, лайнсмен протяжении всего поединка провоцировал свою будущую "жертву".

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