"Постоянно слушаю мнения людей и экспертов, которые разбираются в этой войне. Слежу за всеми новостями. Что касается прогнозов, то хочется верить только в оптимистичные. Верю в то, что мы победим и отстроим Украину, отстроим каждый город и разрушенный дом. Очень жаль, что гибнут наши люди. Как военные, так и мирные, особенно дети.

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Это очень страшно. Трудно это пережить. Этому нет прощения. Но я верю в нашу победу и в то, что мы обязательно вернемся и все отстроим. Все будет Украина! Также верю в наши ВСУ. Ребята молодцы. Они показывают, что мы на нашей земле, и у рашистских оккупантов, которые ведут себя хуже, чем нацисты и Гитлер, стреляя по детским домам и роддомам, нет шансов на спасение и прощение.

Также хочу сказать, что здесь (в Польше – прим.) очень помогают волонтеры. Люди с сочувствием к нам относятся, предоставляют жилье, вещи, продукты гигиены и питания для детей. Это невероятно. Наш, казалось бы, "братский народ", на нас нападает, а люди, говорящие на другом языке, оказывают невероятную помощь и поддержку, за что им огромное спасибо", – цитирует Литовку Динамомания.

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