Несмотря на запрет на участие российских клубах в турнирах под эгидой УЕФА, оккупанты получают "выплаты солидарности", сообщает The Guardian.

Отмечается, что россияне получили таким образом более 10,8 миллиона евро. УЕФА это объяснил тем, что "они призваны поддерживать конкурентный баланс в высших дивизионах Европы с учетом дополнительных доходов, которые некоторые клубы получают благодаря участию в европейских соревнованиях". В общем УЕФА выплатил России 3 миллиона 305 тысяч евро за сезон 2022/23, 3 миллиона 381 тысячу евро за сезон 2023/24 и 4 миллиона 224 тысячи евро за прошлый сезон.

Президент Црвены Звезды вызывающе изменил мнение относительно игры с Динамо в ЛЧ – от страха до открытых провокаций

В то же время сразу 5 украинских клубов обратились к президенту УЕФА Александеру Чеферину из-за задержки "выплат солидарности" за сезоны 2023/24 и 2024/25. Среди них – Реал Фарма и Черноморец из Одессы, МФК Металлург (Запорожье), Феникс Мариуполь и Металлист 1925 из Харькова. Причиной же назвали "географическое расположение клубов в зоне боевых действий".

"Мы не получили никакой более подробной информации или никакого юридического обоснования этих ограничений на платежи. Формулировка, которая используется в отношении "зоны военных действий", является для нас совершенно непонятной и не соответствует действительности. Зона военных действий, а точнее зона военной агрессии России, это не какой-то конкретный регион нашей страны, а вся Украина.

В это сложное для нашей страны время любая дополнительная финансовая помощь и поддержка, безусловно, поможет клубам облегчить бремя финансовых расходов, которые, как отмечалось выше, в силу обстоятельств военной агрессии не могут быть компенсированы возможными доходами", – говорится в письме к Чеферину. УЕФА в свою очередь пообещал предоставить объяснения по платежам, но до сих пор не было никакого ответа.

Угорський Атлетік Більбао: зв'язки з Віктором Орбаном, табу на легіонерів та зірка Євро у команді – що таке цей Пакш