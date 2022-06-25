Как известно, 23 июня в автозаправочную станцию ​​города Николаева попала ракета. В сети появилось несколько видео с разных ракурсов с камер наблюдения, где зафиксирован момент прилета. После мощного взрыва люди (кассир и клиенты) упали на землю, пытаясь укрыться от осколков.

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Украинский легионер Андрей Ярмоленко на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал ужасные кадры взрыва, лаконично подписав их фразой: "Российские ган*оны".

Напомним, в последнее время рашисты буквально уничтожают Николаев ракетными ударами. Оккупанты цинично бьют по жилым кварталам, даже не пытаясь скрыть следы своих преступлений.

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