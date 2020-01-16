Россиянку арестовали из-за фейковых обвинений в изнасиловании Тео Эрнандесом

Мотивация красавицы неизвестна, но похоже, она уже жалеет о клевете.

В Испании задержали российскую модель Луизу Кремлеву за клевету на защитника Милана Тео Эрнандеса, который якобы изнасиловал девушку, сообщает Diario Sur.

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События происходили в 2017-м, когда Тео еще выступал за Атлетико. Луиза провела ночь с футболистом, а потом написала заявление в полицию, что защитник изнасиловал ее. Суд не нашел доказательств преступления и отдал приказ задержать девушку за ложные обвинения.

Напомним, в 2017 году Эрнандес перешел в Реал, а прошлым летом стал игроком Милана.

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