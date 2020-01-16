toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Россиянку арестовали из-за фейковых обвинений в изнасиловании Тео Эрнандесом

16 января 21:08 476 Читати українською
Россиянку арестовали из-за фейковых обвинений в изнасиловании Тео Эрнандесом
Тео Эрнандес и Луиза Кремлеве / Фотоколлаж tribuna

Мотивация красавицы неизвестна, но похоже, она уже жалеет о клевете.

В Испании задержали российскую модель Луизу Кремлеву за клевету на защитника Милана Тео Эрнандеса, который якобы изнасиловал девушку, сообщает Diario Sur.

Манчестер Сити организовал пикантную рождественскую вечеринку – игроки развлекались в компании горячих Instagram-моделей

События происходили в 2017-м, когда Тео еще выступал за Атлетико. Луиза провела ночь с футболистом, а потом написала заявление в полицию, что защитник изнасиловал ее. Суд не нашел доказательств преступления и отдал приказ задержать девушку за ложные обвинения.

Напомним, в 2017 году Эрнандес перешел в Реал, а прошлым летом стал игроком Милана.

Форвард Шеффилд Юнайтед похулиганил на матче Чемпионшипа: известная порнозвезда решила пофлиртовать с бунтовщиком – 18+

blog_ava
Колос представил 5 новичков, среди которых два экс-игрока Динамо
17 января
803
Теги
Испания Милан Милан Тео Эрнандес Тео Эрнандес Девушки футболистов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
13
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук