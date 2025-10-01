Вратарь Буде-Глимт Никита Хайкин раздумывает над тем, за какую сборную ему выступать.

Перед началом квалификационного этапа ЧМ-2026 в сборной Израиля рассматривали возможность вызова голкипера Буде-Глимт, но в итоге остановились на кандидатурах Даниэля Переца и Омри Глазера. Однако теперь израильтяне вновь изучают возможность приглашения Хайкина, поскольку Перец и Глазер почти не получают игровой практики в своих клубах – Гамбурге и Црвене Звезде. Об этом информирует Walla.

Отмечается, что убедить Никиту будет сложно – он хочет получить гражданство Норвегии и считает себя кандидатом на вызов в сборную этой страны.

Российский вратарь имеет паспорта Израиля и Великобритании.

