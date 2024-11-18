Россиянин стал автором исторического позора в Лиге наций – такого не было за все 6 лет существования турнира
Казахастан теперь должен серьезно жалеть о приглашении "болотного" специалиста на тренерский мостик.
Летом этого года главным тренером "ястребов" стал россиянин Станислав Черчесов. Его дебют пришелся на групповой этап Лиги наций, который завершился тотальным фиаско.
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Сборная Казахстана завершила группу В3 на последней строчке с одним очком и разницей голов 0:15. Теперь в резюме 61-летнего Черчесова череда антирекордов. За 6 лет существования Лиги наций ни одна сборная дивизиона В не завершала групповой этап со столь плохой разницей. "Безголевые" команды вообще были только в худшем дивизионе D, а топ-3 такого провала раньше себе не позволяли.
Казахстан напрямую вылетел в третий дивизион и теперь должен думать, стоит ли оставлять Черчесова рулевым. Контракт рассчитан на 2 года, а за его досрочный разрыв надо платить миллион евро.
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