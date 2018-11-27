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Россиянин получил 14 лет тюрьмы за покушение на игроков Боруссии Д

16:13 47 Читати українською
Россиянин получил 14 лет тюрьмы за покушение на игроков Боруссии Д
Россиянин получил 14 лет тюрьмы за покушение на игроков Боруссии Д / Фото Reuters

Объявлен приговор по делу о взрыве у автобуса дортмундской Боруссии в апреле 2017 года перед матчем Лиги чемпионов.

Россиянин Сергей Венергольд получил 14 лет тюрьмы за атаку на автобус дортмундской Боруссии, сообщает Deutsche welle.

По делу о взрыве у автобуса "Боруссии" Д задержан россиянин

Напомним, что взрыв возле автобуса Боруссии произошел 11 апреля перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против Монако. В результате инцидента пострадали один из правоохранителей и защитник "шмелей" Бартра.

По словам Венергольда, таким образом он хотел получить прибыль от падения цен на акции Боруссии.

Прокуроры требовали для россиянина пожизненного заключения.

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Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия
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