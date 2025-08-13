Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов хочет остаться во Франции, чтобы конкурировать с Люкой Шевалье.

ПСЖ должен был избавиться от Матвея Сафонова через трансфер Ильи Забарного, но россиянин отклонил все предложения по уходу или аренде.

"Чувствует себя спокойным": авторитетное издание Франции раскрыло будущее россиянина после трансфера Забарного в ПСЖ

Российский вратарь хочет остаться в парижском клубе и бороться за роль первого номера, сообщает L'Equipe. Он рассмотрит возможность ухода только при двух условиях: если ПСЖ попросит его об этом и если крупный европейский клуб захочет сделать его основным голкипером.

Отмечается, что Сафонов расценил бы добровольный уход из ПСЖ после одного сезона как "проявление слабости".

Россиянин присоединился к ПСЖ в 2024 году за 20 миллионов евро из Краснодара. В составе парижан он провел 17 матчей во всех турнирах и пропустил 13 голов.

