Россиянин отказывается покидать ПСЖ – лишь два условия заставят его передумать
Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов хочет остаться во Франции, чтобы конкурировать с Люкой Шевалье.
ПСЖ должен был избавиться от Матвея Сафонова через трансфер Ильи Забарного, но россиянин отклонил все предложения по уходу или аренде.
"Чувствует себя спокойным": авторитетное издание Франции раскрыло будущее россиянина после трансфера Забарного в ПСЖ
Российский вратарь хочет остаться в парижском клубе и бороться за роль первого номера, сообщает L'Equipe. Он рассмотрит возможность ухода только при двух условиях: если ПСЖ попросит его об этом и если крупный европейский клуб захочет сделать его основным голкипером.
Отмечается, что Сафонов расценил бы добровольный уход из ПСЖ после одного сезона как "проявление слабости".
Россиянин присоединился к ПСЖ в 2024 году за 20 миллионов евро из Краснодара. В составе парижан он провел 17 матчей во всех турнирах и пропустил 13 голов.