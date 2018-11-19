Россиянин, который совершил нападение на автобус Боруссии Д, может получить пожизненное заключение

Немецкая прокуратура требует сурового наказания для мужчины, обвиняемого в нападении на автобус Боруссии в апреле 2017 года.

Прокуратура требует для россиянина Сергея Венергольда, которого обвиняют в изготовлении самодельных взрывных устройств и введены их в действие у автобуса Боруссии Д, который направлялся на четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против Монако 11 апреля 2017.

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Тогда в результате теракта пострадал защитник "шмелей" Марк Бартра, а также один правоохранитель.

По версии следствия, основная мотивация Венергольда – собственное обогащение, ведь за несколько дней до инцидента Сергей приобрел акции немецкого клуба на 78 тысяч евро. Руссиянин надеялся, что ему удастся заработать почти 4 млн евро после падения стоимости акций клуба из-за теракта, сообщает The Local.

Отметим, что судьи озвучат вердикт обвиняемому на следующей неделе. К слову, в январе 2018 года он признался в том, что воспользовался бомбой дистанционного управления для организации взрыва рядом с клубным автобусом Боруссии.

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