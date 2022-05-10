"Это уже третья война в моей жизни, и я надеюсь, что последняя! Я помню балканскую, мне было лет 8-9, когда она началась. Потом 2014 год, потому что именно тогда россияне напали на Украину. Это началось не сейчас Мы тогда потеряли наш стадион Донбасс Арену, наш отель, наш тренировочный центр. Пришлось бродить по стране.

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У нас забрали дом, а когда мы поселились в другом месте, снова началась война. Но они нас не победят. Равно как и Украину. Украина и Шахтер имеют огромное желание выжить. И они выживут! В любом случае вы наверняка слышали, что мы вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

Мы заслужили это больше, чем они. Они играют в чемпионате, у них есть люди на трибунах. А украинцам на головы падают бомбы. Как клубы мы бездомные, мы не играем в своей лиге. Что касается россиян... Они смогут смотреть Лигу чемпионов по телевизору или в сети. При условии, что они будут иметь доступ в Интернет. К примеру, они смогут смотреть матчи Шахтера", – заявил Срна в интервью SportoweFakty.

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