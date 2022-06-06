"Приход "русского мира" в Мариуполь оставил самые глубокие шрамы везде, куда смогли дотянуться его загребующие руки. Это наши тренировочные поля, считавшиеся до войны одной из лучших спортивных площадок в Украине.

Оккупанты пытаются украсть даже разбитые автобусы Мариуполя – видео

Во время штурма Мариуполя войсками т.н. русской федерации вся наша инфраструктура претерпела бессчетные артиллерийские удары со стороны русских оккупантов. На основных для первой команды полях мы насчитали 8 воронок на поле №1 и 4 "прилета" на поле №2. Не удалось избежать разрушений и в поле №4 с искусственным покрытием, где занималась наша Академия, пострадало и поле №3 молодежной команды.

Часть агрономной техники украдена, часть – разграблена мародерами. Вот такой он, "русский мир", метастазы которого бессмысленно и беспощадно уничтожают все вокруг себя", – написал Санин в Facebook.

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