Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о борьбе с российской пропагандой во время спортивных трансляций.

"Однозначно поддерживаю исключение российских клубов и сборной от еврокубков! Мы поддерживаем отстранение России откуда только можно. Так нельзя вести себя в цивилизованном мире.

Россия готовит еще один иск в CAS, требуя денег на развитие футбола

Со своей стороны, УПЛ обратилась к организации Европейских Лиг, членом которой мы являемся, чтобы они исключили Россию из своего состава. Мы благодарны за то, что они поддержали наше обращение.

Кроме того, мы направили письмо в УЕФА, чтобы они запретили трансляцию матчей под своей эгидой на территории России, поскольку россияне меняют картинку и всячески зарисовывают в трансляциях баннеры и жесты в поддержку Украины", – заявил Дикий в комментарии FanDay.

Россия напала на Украину: нам предлагают провести чемпионат Европы, УПЛ не переедет за границу (LIVE)