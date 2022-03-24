"Россияне меняют картинку и зарисовывают жесты в поддержку Украины": УПЛ ждет более жестких санкций УЕФА для оккупантов
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о борьбе с российской пропагандой во время спортивных трансляций.
"Однозначно поддерживаю исключение российских клубов и сборной от еврокубков! Мы поддерживаем отстранение России откуда только можно. Так нельзя вести себя в цивилизованном мире.
Россия готовит еще один иск в CAS, требуя денег на развитие футбола
Со своей стороны, УПЛ обратилась к организации Европейских Лиг, членом которой мы являемся, чтобы они исключили Россию из своего состава. Мы благодарны за то, что они поддержали наше обращение.
Кроме того, мы направили письмо в УЕФА, чтобы они запретили трансляцию матчей под своей эгидой на территории России, поскольку россияне меняют картинку и всячески зарисовывают в трансляциях баннеры и жесты в поддержку Украины", – заявил Дикий в комментарии FanDay.
Россия напала на Украину: нам предлагают провести чемпионат Европы, УПЛ не переедет за границу (LIVE)