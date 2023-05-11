"Спасибо за предоставленную мне возможность говорить и говорить об Украине. Ситуация не изменилась. Война продолжается, и день за днем гибнут люди, гибнут дети. Это действительно сложно, но я горжусь, действительно очень горжусь своей страной и своим народом. Я горжусь армией и тем, как она сражается и защищает мою страну. Как Украина борется за демократию.

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Я четко изложил свою позицию с самого начала войны. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать ни в каких спортивных соревнованиях, будь то олимпийских или нет – нигде в мире, пока не закончится война. Почему? Потому что это принцип. Почему это принцип для меня, а не для всех? Пока мы с вами разговариваем, они убивают моих соотечественников, убивают детей. Мы боремся за свое выживание, за то, чтобы сохранить имя Украины, свою идентичность и свой язык", – цитирует Шевченко L'Équipe.

Ранее УЕФА принял решение о допуске сборной Беларуси к отбору на Евро-2024, а Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал принять решение, согласно которому российские и белорусские спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях индивидуально под нейтральным флагом.

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