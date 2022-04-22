"Дело в том, что для меня, для моей семьи война началась давно – в 2014 году. Тогда мой отец и его родной брат записались в добровольцы и ушли на фронт. Помню слезы мамы. Свои слезы. Свои слова: "Папа, куда ты идешь?" Сейчас он тоже на передовой. К сожалению, уже получил ранение на руке. Сказал, что царапина, но я знаю своего отца – у него всегда все нормально. Потом нам уже рассказали, что машина, где он находился, сгорела. Вышел из строя и бронежилет. Мы недавно новый ему купили.

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Шли годы, мы как-то постепенно привыкли, хоть к этому сложно привыкнуть. Конечно, тогда восемь лет назад все это было не так массово, как сейчас, но россиян я не люблю еще с тех пор. И никогда этого не скрывал. Не люблю всех поголовно. Посмотрите, что они делают с нашими людьми, детьми, девчонками. Это ужас! Они и в 2014 году такое творили, но не в таких масштабах, конечно.

Сегодня папа звонил, поздравлял с днем рождения? Нет. Я за границей, и он держит связь только через маму. В день у него есть несколько минут, чтобы позвонить по телефону. Вчера, кстати, у них была годовщина свадьбы. Мама говорит: "Ты, кажется, что-то забыл". А отец отвечает: "У меня уже все дни сбились со счета". Мы его понимаем. В сутки они спят по несколько часов – не больше…

Желание самому рвануть на фронт было. И не только потому, что там отец мой. Душа болит за всю Украину, особенно, когда ты здесь, за границей, а все твои близки там... Я долго думал. Но чем могу там помочь? Что я умею? Могу помогать деньгами. С помощью друга передали папе бронежилет. Перевел определенную сумму в помощь людям, выехавшим из Мариуполя. У меня друг в Запорожье (это мой родной город) – он волонтер. Мы ему отправляем деньги, и я знаю, что они точно доходят туда, куда нужно", – цитирует Драмбаева Команда 1.

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