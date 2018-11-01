Россия ввела санкции против Павелко, Ярославского, Геллера и еще нескольких футбольных людей

К некоторым лицам, связанных с украинским футболом, в России применены экономические санкции.

В список попали такие футболные личности как Андрей Павелко – президент Федерации футбола Украины, Евгений Геллер – президент луганской Зари, Юрий Береза ​​– почетный президент СК Днепр-1.

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Также в списке Александр Герега – вице-президент Федерации футбола Украины, Константин Жеваго – почетный президент полтавской Ворсклы, Сергей Куницын – президент Таврии-Симферополь и вице-президент Федерации футбола Украины и Ярослав Москаленко – председатель Киевской областной федерации футбола, Александр Ярославский – экс-президент Металлиста.

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К этим лицам с 1 ноября 2018 года будут применены экономические санкции. В частности: блокировка денежных активов и запрет на вывоз капитала.