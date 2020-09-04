Презентация поединка между Россией и Сербией получилась довольно провокационной и задела сербских болельщиков.

На расписании матчей сборной России Федор Смолов изобразил орла, что возмутило футбольную общественность в Сербии накануне очной встречи, сообщает sport.blic.

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Дело в том, что орел – символ Албании, с которой сербы имеют напряженные отношения. Подобный жест уже случался на матчах сборной Сербии. Так, на матче ЧМ-2018 Шакири изобразил орла во время празднования забитого гола сербам, чем спровоцировал грандиозный скандал. Российский футбольный союз уже извинился за жест Смолова.

Отметим, что Россия уверенно победила Сербию в рамках Лиги наций (3:1) и возглавила группу B1.

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