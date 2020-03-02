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"Россия против Украины – особое противостояние": Бангура – о рекордной премии в Динамо за унижение Спартака

17:47 17 Читати українською
"Россия против Украины – особое противостояние": Бангура – о рекордной премии в Динамо за унижение Спартака
Исмаэль Бангура / Сайт Динамо

Гвинейский нападающий Исмаэль Бангура рассказал о щедрости президента Динамо Игоря Суркиса после победы над московским Спартаком (4:1) в квалификации Лиги чемпионов 2008/09.

"Перед игрой в России мне позвонил Суркис и сказал, что очень хочет выиграть этот матч. Я ответил: "Доверьтесь мне, мы победим". Президент пояснил, что дело не в футболе, тут другое.

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Россия против Украины – это особое и очень принципиальное противостояние. Когда вспоминаю тот матч, то мурашки идут по коже. После победы над Спартаком получил наибольшую премию в Динамо – 10 тысяч долларов. Такие же премиальные были за победы над ПСЖ и Шахтером", – рассказал Бангура программе ПроФутбол.

Напомним, в квалификации Лиги чемпионов 2008/09 Динамо дважды разгромило Спартак – 4:1 дома и на выезде.

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