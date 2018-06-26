Россия потерпела одно из самых позорных поражений в статусе хозяина ЧМ

Сборная России в статусе хозяина чемпионата мира потерпела одно из самых разгромных поражений в истории чемпионатов мира.
Сборная России уступила Уругваю в матче 3 тура группового этапа ЧМ-2018 со счетом 0:3.
Таким образом, россияне стали хозяином, который потерпел одно из самых позорных поражений в истории турнира.
Уругвай – Россия – 3:0 – видео голов и обзор матча
Напомним, Луис Суарес был признан лучшим игроком этого поединка.
Уругвай набрал максимум очков и занял 1 место в группе А. Россия вышла в 1/8 финала с 2 места.