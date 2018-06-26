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Россия потерпела одно из самых позорных поражений в статусе хозяина ЧМ

25 июня 21:33 609 Читати українською
Россия потерпела одно из самых позорных поражений в статусе хозяина ЧМ
Гол Кавани в ворота России / Getty Images

Сборная России в статусе хозяина чемпионата мира потерпела одно из самых разгромных поражений в истории чемпионатов мира.

Сборная России уступила Уругваю в матче 3 тура группового этапа ЧМ-2018 со счетом 0:3.

Таким образом, россияне стали хозяином, который потерпел одно из самых позорных поражений в истории турнира.

Уругвай – Россия – 3:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, Луис Суарес был признан лучшим игроком этого поединка.

Уругвай набрал максимум очков и занял 1 место в группе А. Россия вышла в 1/8 финала с 2 места.

ЧМ-2018 3 тур

Уругвай - Россия: Понедельник 25 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
3 : 0
Россия
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