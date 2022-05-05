Российский футбольный союз рассматривает вариант с присоединением к Азиатской футбольной конфедерации, утверждает Sky Sport Austria.

Россия хочет создать "аналог" Лиги чемпионов – подробности убогой копии

2 мая УЕФА официально продлил бан российских клубов и сборных до конца сезона 2022/23. Значительная часть стран Азии также осудили вторжение России в Украину, однако там оккупанты таки могут выбить себе членство.

Даже если это произойдет, то российский футбол будет далек от "сытых" европейских времен. Клубные турниры Азии и в помине не имеют призовых уровня УЕФА, а топовых легионеров под такое не заманишь. Не следует забывать и о чемпионатах мира для сборных – там бан выписала ФИФА, которая вряд ли согласится на поблажки россиянам после смены региона.

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