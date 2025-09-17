11 сентября в Тиране состоялось заседание исполкома УЕФА, где в очередной раз подняли вопрос будущего российского футбола. Несмотря на полномасштабную войну против Украины, в Европе все еще находятся союзники страны-террориста, которые пытаются вернуть ее клубы и сборные на международную арену.

Экс-звезда Манчестер Юнайтед сыграл первый матч на России и нарвался на грубое заявление Соловьева: "Отбросы со всего мира"

Как отмечает российское издание sport24.ru, обсуждали даже финансирование РПЛ и Кубка России, но сочли дискуссию преждевременной. Окончательные решения перенесли на Конгресс УЕФА, который состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе. Именно там определят, смогут ли российские клубы вернуться в еврокубки и допустят ли к турнирам их молодежные и женские сборные.

За частичное смягчение ограничений выступили Скандинавия – Швеция, Норвегия и Финляндия, которые выступают за возвращение женских и молодежных команд. Некоторые страны Южной Европы, например Италия, Испания или Португалия, заявили о готовности "обсуждать" тему с согласия УЕФА. Откровенно "за" полное возвращение выступили Балканы и страны-сателлиты Кремля – Сербия, Болгария, Венгрия, Казахстан, Азербайджан.

Против – Украина, Польша, страны Балтии, Германия, Франция, Англия, Нидерланды, Бельгия, Дания. В кулуарах даже звучала идея исключения России из УЕФА и перевода ее в Азию – там, где ей и место.

Отдельно обсуждали таблицу коэффициентов. Москва мечтает вернуть себе место в топ-10, хотя после трех лет изгнания находится лишь на 30-й позиции. Большинство стран убеждены: максимум, на что может рассчитывать страна-агрессор, – это старт с низов, не выше 20-го места.

Решающий момент наступит в Брюсселе в феврале 2026-го. Но украинская позиция неизменна: пока идет война, а ракеты летят по нашим городам, у сборной болот и клубов страны-террориста не может быть никакого шанса вернуться на европейскую сцену.

Зашквар года: россияне приняли участие на чемпионате мира по копанию могил – почетное последнее место и победа их друзей