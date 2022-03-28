Российский футбольный союз готовится пробить очередное дно. Похоже, что исключение тамошних клубов и сборных из всех турниров им показалось маловато.

В четверг, 31 марта, в Катаре состоится заседание Конгресса ФИФА, приуроченное к предстоящему чемпионату мира на территории страны. На нем, скорее всего, будет рассмотрен вопрос о приостановлении членства или исключении Российского футбольного союза. Возможны два варианта – дисквалификация на два года или бессрочное отстранение.

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Не исключено, что в случае дисквалификации россияне вместо членства в УЕФА решат присоединиться к АФК – Азиатской конфедерации футбола. Об этом сообщил российский журналист Нобель Арустамян в Telegram.

Он приводит пример Израиля, который в 1972 году из-за конфликта с рядом государств Азии стал членом УЕФА и до сих пор играет в европейской квалификации.

Как известно, ряд европейских сборных отказались выходить с агрессорами на футбольное поле, а вот в Азии такого давления на них пока нет. Если извращенные фантазии россиян таки воплотятся в реальность, то совсем скоро вместо противостояний с топ-сборными Европы они попытаются хотя бы не проиграть условным Монголии, Бангладеш и Сирии, а вместо чемпионатов Европы будут играть в квалификации Кубка Азии.

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