"Сегодня приспешники главного российского террориста путина доложили ему, что готовы включить клубы из временно оккупированных регионов Украины в чемпионат россии. Враги атакуют украинский футбол как извне, так и изнутри. Мы даем им мощное сопротивление! УАФ направляет немедленное обращение к ФИФА и УЕФА применять самые строгие санкции в отношении рфс. А именно, мы будем требовать исключения рфс из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций.

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Второе. Параллельно, прорабатывая много вопросов, связанных с подготовкой к ЧМ-2030, в общении с коллегами постоянно акцентирую внимание на судьбах наших временно оккупированных террористами городах. Все они благодаря героизму ВСУ скоро будут деоккупированы, а дети, проживающие в Крыму, Донецке, Херсоне, Луганске после освобождения обязательно должны быть вовлечены в мероприятия чемпионата мира.

И потому, в рамках работы над заявкой ЧМ, мною принято решение о предоставлении региональным подразделениям УАФ всех временно оккупированных областей и Крыма специального статуса. Они начинают работу над комплексным планом мероприятий по интеграции детей ВОТ в футбольную жизнь по украинской повестке дня. И он будет предусматривать оперативное обновление уже на деоккупированных территориях центров развития, спортивных академий, детских школ, восстановление турниров и чемпионатов.

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Еще один важный вопрос – это восстановление футбольной инфраструктуры наших городов и Крыма после деоккупации и привлечения ее к мероприятиям будущего ЧМ. Снова выражаю огромную благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому за помощь в восстановлении футбольной жизни в нашем государстве и верю, что при его поддержке мы успешно реализуем и эту цель!

Главная же задача, которую я ставлю перед собой и нашей командой, чтобы дети со всей Украины в международно признанных ее границах имели одинаковые возможности стать участниками исторического чемпионата мира. А моя личная мечта, чтобы в составе национальной сборной в матчах ЧМ-2030 сыграли самые талантливые представители из Крыма, Донбасса, Херсона… Верю, что праздник ЧМ коснется каждого украинца на всех без исключения украинских территориях: от Карпат до Донбасса и от Киева до Крыма ! Слава Украине! Слава ВСУ!" – написал Павелко в Facebook.

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