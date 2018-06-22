Россия – Египет: анонс матча ЧМ-2018

Сборные России и Египта встретятся в матче второго тура чемпионата мира-2018 в группе А. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Россия – Египет

19 июня, 21:00, Санкт-Петербург, стадион "Крестовский"

Главный арбитр: Энрике Касерес (Парагвай)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Матч между сборными России и Египта имеет ключевое значение в вопросе выхода этих команд в плей-офф ЧМ-2018. Для обоих коллективов поражение означает завершение чемпионата мира-2018 – для россиян номинально, а для египтян – фактически. Ничья удовлетворит россиян, ведь в следующем туре Салаху и компании понадобится не просто победа над Саудовской Аравией, а разгром с очень крупным счетом. Сейчас сборная Египта отстает от россиян на шесть мячей.

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Хозяева ЧМ-2018 удивили крупной победой над Саудовской Аравией, однако её футбол оставил вопросы. Легендарного голкипера сборной Дании Петера Шмейхеля не впечатлила игра сборной России в обороне, а нынешний тренер МЮ Жозе Моуринью предостерёг россиян, напомнив, что Египет лучше, чем Саудовская Аравия. Экс-хавбек Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис заявил, что Саудовская Аравия играла, словно пленные, являясь командой уровня первого российского дивизиона.

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Египтяне в прошлом матче ЧМ-2018 уступили Уругваю, пропустив гол на последней минуте. Команда Эктора Купера сыграла именно так, как от неё ожидали: самоотверженно и очень хорошо организовано. Моменты уругвайцев возникали только после проявления реального топ-класса Кавани и Суареса, хотя забил защитник Хименес. Свой главный атакующий козырь – Мохаммеда Салаха – тренер в первом матче приберёг, поэтому атака африканцев хоть и была настойчивой, но малоэффективной. Теперь же все изменится.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Сборные России и Египта ещё ни разу в истории не встречались между собой.

2. На стадионе Крестовский Россия провела три матча, одержав победу над Новой Зеландией, сыграв вничью с Испанией и уступив французам.

3. Сборная Египта провела уже семь матчей на чемпионатах мира и еще ни разу не победила.

4. Сборная России на чемпионатах мира никогда не выходила из группы и ни разу не добывала две победы.

5. Мусульмане завершили празднование Рамадана, который строгим постом мешал арабским сборным на чемпионате мира-2018.

Кадровая ситуация

У сборной России точно не сыграет Алан Дзагоев, который травмировался в матче против Саудовской Аравии. Впрочем, его более чем успешно заменил Денис Черышев – после дубля в ворота саудитов, забив один из голов шведой в девятку, место воспитанника мадридского Реала в основе видится железобетонным. Еще одной проблемой Станислава Черчесова является участие в игре Юрия Жиркова: 34-летний латераль получил повреждение голени в матче против Саудовской Аравии, в последние дни тренируясь по индивидуальной программе.

Алан Дзагоев получил травму во время матча ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия

Египтяне также не остались без потерь. Защитник Ахмед Фатхи не сможет принять участие в матче из-за повреждения, полученного на тренировке. Кроме того, под вопросом находится участие опорника Хамеда, который получил травму в матче против Уругвая. Зато, в состав уж точно вернется Мохамед Салах – в матче против Уругвая Эктор Купер решил не рисковать главной звездой, однако сейчас Египет оказался перед вопросом продолжения участия на ЧМ-2018. Смысл беречь здорового нападающего в дальнейшем просто отсутствует.

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Ориентировочные составы на матч Россия – Египет

Россия: Акинфеев, Жирков, Игнашевич, Кутепов, Фернандес, Зобнин, Газинский, Черышев, Головин, Самедов, Смолов.

Египет: Эль-Шенави, Абдель-Шафи, Хегази, Габр, Эль-Мохамед, Эль-Нени, Морси, Трезеге, Саид, Салах, Мохсен.

Прогноз Футбол 24 – 0:1

Сборная России разгромом Саудовской Аравии создала обманчивое впечатление топ-коллектива. Впрочем, проблемы подопечных Станислава Черчесова никуда не исчезли – это всё та же медленная, долго думающая, невнимательная и возрастная команда. В игре против Египта придется очень много бегать, при этом не давая сопернику переводить дух – иначе его игроки сразу начнут летать по российским тылам. Для мощного давления нужен качественный форвард, а как показал первый матч чемпионата мира-2018, у нее с этим проблемы – Смолов провалился, а Дзюба хоть и вышел на замену шикарно, все же давно не играет на топ-уровне.

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Сборная Египта на ЧМ-2018 сыграет против России с Мохаммедом Салахом в составе

Египет по количеству перспективных футболистов уступает россиянам, да и тоже не является молодым коллективом. Тем не менее, у африканцев есть два козыря, которыми можно бить Россию – высочайшая организация игры и наличие Мохаммеда Салаха. Египтяне и с Уругваем выбегали в контры при первой же возможности, а с форвардом Ливерпуля их количество и качество возрастёт на несколько порядков. Кроме того, "фараоны" банально лучше мотивированы – для них это матч на выживание, в то время как россияне будуть держать в голове возможность игры на ничью, а значит – возможность ошибаться.

Михаил Юхимено, Футбол 24