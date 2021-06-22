Датчане открыли счет перед перерывом. Миккель Дамсгор перед штрафной получил пас от Хёйберга и роскошно положил мяч под штангу.

Финляндия – Бельгия – 0:2 – видео голов и обзор матча

На 59-й минуте неожиданный подарок получил Юссуф Поульсен – Зобнин необдуманной передачей назад вывел нападающего на свидание с кипером, и тот спокойно реализовал шанс. Россия попыталась вернуться в игру реализованным пенальти Артема Дзюбы.

Но Дания забила еще дважды. Сначала Андреас Кристенсен разрядил пушку из-за пределов штрафной. На 82-й же минуте Йоаким Меле технично пробил в нижний угол с линии штрафной зоны и установил окончательный результат.

Россия вылетела с Евро-2020, разгромно проиграв в Копенгагене – Дания прорвалась в 1/8 финала, где сыграет с Уэльсом