Поединок между сборными Дании и России в Копенгагене имел чрезвычайно важное значение. Хозяева шли с нулем очков в турнирной таблице, однако имели шанс выйти в 1/8 финала даже со второго места – для этого необходимо было переиграть Россию, в активе которой значились три зачётных балла при одинаковой с датчанами разнице голов. Финляндия же в параллельном матче должна была проиграть Бельгии. У подопечных Стаса Черчесова расклад выглядел максимально просто – команда гарантированно выходила в плей-офф в условиях ничьи или поражения финнов.

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Впрочем, в этой встрече была ещё одна заинтересованная сторона. Украина после проигрыша австрийцам опустилась на третью позицию, поэтому нам необходимо следить за развитием событий во всех группах. Ради прохода в 1/8 финала "сине-желтые" должны были болеть за минимальную победу Дании.

Каспер Юлманд не стал ничего выдумывать, выпустив тот же состав, что и на матч против Бельгии. Станислав Черчесов, в свою очередь, вернулся к схеме с тремя защитниками, где позицию левого центрального занимал Кудряшов (только восстановился от травмы), а правого –Джикия (в последний раз играл там четыре года назад). На других участках поля всё было ожидаемо – Дзюба на острие, Головин и Миранчук под ним, Марио Фернандес и Кузяев в качестве латералей.

Ожидалось, что чрезвычайно заведённые датчане сразу со стартовым свистком пойдут вперёд, разрывая совершенно невнятную и проблемную сборную России, однако игра неожиданно пошла в другом ключе. Гости удивили гибкой моделью, переключаясь между схемами 5-3-2 и 3-4-3 при прессинге и накрывая включения центрбеков Дании в опорную зону. Подопечные Каспера Юлманда пытались проверять эту оборонительную структуру диагоналями, но россияне успевали перестраиваться, удерживая соперника на дистанции.

В стартовые 15 минут моментов вообще не возникало, а в середине первого тайма команда Стаса Черчесова неожиданно начала ловить хозяев на контратаках через опорную зону. Только одна из них завершилась ударом, однако это было очень опасно: Головин, прорвашись по центру к штрафной, выстрелил метров с 14-ти между ног Шмейхелю – Каспер успел сомкнуться, спасая Данию! Датчане же в ответ вообще ничего не могли создать.

Аж на 29-й минуте подопечные Каспера Юлманда вспомнили о возможности стрелять с дистанции. Первая же попытка могла закончиться взятием ворот, однако мяч после лонгшота Хёйберга метров с 25-ти пролетел рядом со штангой. Второго шанса датчане не дали: на 38-й минуте Дамсгор вышел на линию штрафной, качнул Джикию и фантастическим ударом закрутил мяч в правую девятку! 1:0. Именно с этим счётом команды и отправились отдыхать.

В целом, все тактические эксперты отметили, что в первый час Россия сыграла симпатично, дисциплинированно и грамотно обороняясь, однако периодическое сачкование Дзюбы при прессинге опорников погубило подопечных Стаса Черчесова. Во втором тайме им необходимо было идти вперед – впрочем, в его начале содержание игры никак не менялось. Гости не шли вперёд, а Дания не поднимала темп. К 55-й минуте "красная гвардия" создала всего один полумомент со скидкой под удар Брейтвейту с 11 метров, которую Мартин запорол лишним касанием.

Матч был сухим и скучным, но на помощь пришел Зобнин. На 59-й минуте хабвек Спартака с правого фланга решил отдать передачу голкиперу, но у него получился точный пас в ноги Поульсену – Юссуфу даже не пришлось переигрывать Сафонова, ведь перед ним были пустые ворота. 0:2!

Сразу за этим моментом Дания провела ещё несколько атак, но шокированные россияне не только выдержали, но и сыграли один гол с пенальти – его откровенно нарисовал свежий Соболев. Дзюба с "точки" уверенно переиграл Шмейхеля. 1:2!

Впрочем, позорные хитрости двухметровых россиян завели датчан. Хозяева прижали Россию к её штрафной, не выпуская оттуда в течение десяти минут. Несколько панических ситуаций завершились без логического завершения, но на 75-й ударом со стандарта должен был забивать Хёйберг – Сафонов достал мяч с ближней девятки. На 79-й же началась агония России: сначала Кьяер головой замкнул навес на линию вратарской (Сафонов спас), затем Долберг добил с шести метров (Сафонов выручил), а дальше с дистанции выстрелил Кристенсен – точно под левую штангу! 3:1!

Россияне расклеились, а Дания на кураже сразу же довела дело до разгрома. Его оформил Меле, который на 82-й минуте прорвался по левому полуфлангу, выстрелив из-за пределов штрафной в ближний угол – 4:1! После этого хозяева начали куражиться удовольствие публики, под "Оле!" перепасовываясь на чужой половине. В конце концов, финальный свисток прекратил муки гостей, зафиксировав победу подопечных Каспера Юлманда.

Дания набрала 3 очка и поднялась на вторую позицию в турнирной таблице. Финляндия, проиграв Бельгии, с 3 очками опустилиася на третью строчку, а Россия с аналогичным количеством очков опустилась на четвёртую строчку. Подопечные Станислава Черчечова завершили турнир с разницей голов 2:7.

По итогам мини-турнира между Россией, Финляндией и Данией именно последние вышли в 1/8 финала со второго места группы. Финны финишировали третьими и ждут завершения третьего тура в других квартетах. Россияне завершили свой феерическое выступление на чемпионате Европы, замкнув турнирную таблицу.

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