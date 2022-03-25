"Россия будет искупить вину поколениями": президент ровенцев – о помощи клуба в войне и доигрывании УПЛ
Глава ровенского клуба Иван Надеин поразмышлял на тему войны России против Украины. Он уверен, что победа точно будет за нами.
"До последнего момента не думали, что Россия начнет войну против нас. Команда проводила хорошие сборы в Турции. Мы с нетерпением ждали возобновления сезона. Верили, что вернем большой футбол в Ровно и потешим своих болельщиков. Но все изменилось 24 февраля. Война застала мою семью в самом эпицентре событий – в Ирпене. С большим трудом, но мы смогли выехать с детьми и женой. Верим в ВСУ. Об этом я написал сразу, как прилетели первые ракеты. Сегодня мы боремся за независимость и будущее. Это историческое сражение. Мне кажется, мы пока не отдаем себе отчет в полной мере.
В коттеджный городок, где проживает YouTube-блогер и игрок Вереса Поворознюк, попали ракеты: видео пожара
Игроки? Все на связи. Каждый пытается быть полезным и помочь фронту и обороне. Сейчас такое время, что любая помощь важна. Кто помогает собирать гуманитарную помощь, кто занимается укреплениями. Все очень хотят вернуться в мирную жизнь. Скажу, что как клуб мы выполнили все контрактные обязательства перед игроками и тренерами с момента, когда началась война. Также пытаемся помочь городу, ВСУ. Вот недавно приняли участие в организации выезда детей и женщин в Болгарию. Будем и дальше помогать. Всех, кто волнуется, хочу успокоить: будет Украина, будет и Верес. А мы не сомневаемся в нашей победе, так что держим строй.
Доигрывание чемпионата? Все зависит от ситуации на фронте и времени, когда Украина победит. Это единственное, что всех нас сейчас волнует. Не беда, если чемпионат не доиграем. Затем наверстаем. Главное – выбросить оккупантов, этих военных преступников, из нашей земли. Россия будет искупать свою вину поколениями. А Украина, уверен, получит новое дыхание. Мы быстро отстроим страну и станем гораздо сильнее", – цитирует Надеина официальный сайт клуба.
Россия напала на Украину: нам предлагают провести чемпионат Европы, УПЛ не переедет за границу (LIVE)