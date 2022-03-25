"До последнего момента не думали, что Россия начнет войну против нас. Команда проводила хорошие сборы в Турции. Мы с нетерпением ждали возобновления сезона. Верили, что вернем большой футбол в Ровно и потешим своих болельщиков. Но все изменилось 24 февраля. Война застала мою семью в самом эпицентре событий – в Ирпене. С большим трудом, но мы смогли выехать с детьми и женой. Верим в ВСУ. Об этом я написал сразу, как прилетели первые ракеты. Сегодня мы боремся за независимость и будущее. Это историческое сражение. Мне кажется, мы пока не отдаем себе отчет в полной мере.

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Игроки? Все на связи. Каждый пытается быть полезным и помочь фронту и обороне. Сейчас такое время, что любая помощь важна. Кто помогает собирать гуманитарную помощь, кто занимается укреплениями. Все очень хотят вернуться в мирную жизнь. Скажу, что как клуб мы выполнили все контрактные обязательства перед игроками и тренерами с момента, когда началась война. Также пытаемся помочь городу, ВСУ. Вот недавно приняли участие в организации выезда детей и женщин в Болгарию. Будем и дальше помогать. Всех, кто волнуется, хочу успокоить: будет Украина, будет и Верес. А мы не сомневаемся в нашей победе, так что держим строй.

Доигрывание чемпионата? Все зависит от ситуации на фронте и времени, когда Украина победит. Это единственное, что всех нас сейчас волнует. Не беда, если чемпионат не доиграем. Затем наверстаем. Главное – выбросить оккупантов, этих военных преступников, из нашей земли. Россия будет искупать свою вину поколениями. А Украина, уверен, получит новое дыхание. Мы быстро отстроим страну и станем гораздо сильнее", – цитирует Надеина официальный сайт клуба .