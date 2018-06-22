Россия – Саудовская Аравия: названы виновники фиаско в дебюте ЧМ-2018, их обещают наказать

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат признался, что не оставит разгромное фиаско от России в матче 1 тура Чемпионата мира 2018 без внимания.

"Мы очень расстроены поражением от России. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не соответствует уровню нашей подготовки. Несколько игроков получат наказание – вратарь Абдаллах Аль-Маюф, нападающий Мохаммад Аль-Сахлави и защитник Омар Хавсави", – сказал чиновник.

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Аравийцы закладывали одной из задач подготовительной программы преодоления страха перед сильными командами при игре на их территории. В товарищеских матчах против Германии и Италии команда Хуана Пицци выглядела достойно, но внезапно полностью развалилась в матче-открытии ЧМ-2018.

"Они очернили мое лицо. Я потерпел полный провал. И это потенциал игроков, для подготовки которых мы заключили контракт с лучшей командой тренеров. Однако, к сожалению, это все, на что оказалось способно это поколение", – цитирует ТАСС отчаяние председателя Национального комитета по спорту Аль аш-Шейха.

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