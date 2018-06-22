Россия – Саудовская Аравия: Моуринью посетил матч и сделал фото с Путиным

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью присутствовал на поединке Россия – Саудовская Аравия, открывший ЧМ-2018.

Матч открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия собрал большую аудиторию. На поединке присутствовали руководители нескольких государств, руководство ФИФА, звезды футбола современности и прошлого. Всего же матч посетили 78 тысяч болельщиков.

Россия – Саудовская Аравия – 5:0 – видео голов

Одним из многих звездных VIP-гостей Москвы стал наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью, который работает экспертом на одном из российских телеканалов. Португалец даже сделал совместное фото с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 101greatgoals.

К слову, матч завершился убедительной победой россиян со счетом 5:0.