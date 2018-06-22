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Россия – Саудовская Аравия: Моуринью посетил матч и сделал фото с Путиным

14 июня 20:52 2334 Читати українською
Россия – Саудовская Аравия: Моуринью посетил матч и сделал фото с Путиным
Жозе Моуринью / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью присутствовал на поединке Россия – Саудовская Аравия, открывший ЧМ-2018.

Матч открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия собрал большую аудиторию. На поединке присутствовали руководители нескольких государств, руководство ФИФА, звезды футбола современности и прошлого. Всего же матч посетили 78 тысяч болельщиков.

Россия – Саудовская Аравия – 5:0 – видео голов

Одним из многих звездных VIP-гостей Москвы стал наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью, который работает экспертом на одном из российских телеканалов. Португалец даже сделал совместное фото с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 101greatgoals.

К слову, матч завершился убедительной победой россиян со счетом 5:0.

ЧМ-2018 1 тур

Россия - Саудовская Аравия: Четверг 14 июня 2018

Россия
Матч окончен
5 : 0
Саудовская Аравия
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Теги
ЧМ 2018 Главное Россия - Саудовская Аравия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Володимир Путін
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