Россия – Саудовская Аравия: хозяева приблизились к рекорду сборной Италии

Россия уверенно победила Саудовскую Аравию (5:0), при этом стала второй страной по результативности на матчах открытия ЧМ.

Чемпионат мира-2018 начался с розгоромной победы России над Саудовской Аравией (5:0). Благодаря этой победе хозяева стали второй командой за время проведения мундиалей, которой удалось в стартовом матче достичь такого результата, сообщает OptaJoe.

Россия – Саудовская Аравия – 5:0 – видео голов

Самым розгромным счетом зафиксированным на матче открытии ЧМ является поединок 1934 года между Италией и США, который закончился победой итальянцев 7:1.

Напомним, в России стартовал чемпионат мира-2018, который продлится с 14 июня до 15 июля.