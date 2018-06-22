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Россия – Саудовская Аравия: хозяева приблизились к рекорду сборной Италии

14 июня 20:43 312 Читати українською
Россия – Саудовская Аравия: хозяева приблизились к рекорду сборной Италии
Сборная России / Фото из соцсетей

Россия уверенно победила Саудовскую Аравию (5:0), при этом стала второй страной по результативности на матчах открытия ЧМ.

Чемпионат мира-2018 начался с розгоромной победы России над Саудовской Аравией (5:0). Благодаря этой победе хозяева стали второй командой за время проведения мундиалей, которой удалось в стартовом матче достичь такого результата, сообщает OptaJoe.

Россия – Саудовская Аравия – 5:0 – видео голов

Самым розгромным счетом зафиксированным на матче открытии ЧМ является поединок 1934 года между Италией и США, который закончился победой итальянцев 7:1.

Напомним, в России стартовал чемпионат мира-2018, который продлится с 14 июня до 15 июля.

ЧМ-2018 1 тур

Россия - Саудовская Аравия: Четверг 14 июня 2018

Россия
Матч окончен
5 : 0
Саудовская Аравия
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Теги
ЧМ 2018 Россия Россия Россия - Саудовская Аравия Чемпионат мира-2018
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