Польский футбольный союз (PZPN) обратил внимание ФИФА на политические нюансы, которые могут лишить Россию преимущества своего поля в полуфинале отбора ЧМ-2022.

"В связи с напряженной политической обстановкой в Украине и Российской Федерации, а также возможной дальнейшей эскалацией и началом вооруженного конфликта, Польская футбольная ассоциация обратилась в ФИФА с просьбой срочно прояснить вопросы, связанные с организацией игры чемпионата мира Россия – Польша, который запланирован на 24 марта 2022 года в Москве.

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Следует подчеркнуть, что роль Польской футбольной ассоциации как спортивной организации состоит в том, чтобы предоставить польским футболистам оптимальные условия для подготовки и выступления в международных матчах. Политические решения, к примеру, по внедрению вероятных санкций в отношении Российской Федерации, остаются в руках государственных и интернациональных организаций.

Однако, осознавая потенциальные угрозы, связанные со сложившейся ситуацией, мы ожидаем позицию руководящих органов мировой федерации. При этом в Польской футбольной ассоциации подчеркивают, что это дело касается не только сборной Польши, но и сборных Швеции и Чехии, которые могут встретиться с Россией в Москве в возможном финале плей-офф", – говорится на официальном сайте PZPN.

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