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Россия – Хорватия: Жирков занимается по индивидуальной программе, Дзагоев будет тренироваться на поле с ограничениями

15:15 25 Читати українською
Россия – Хорватия: Жирков занимается по индивидуальной программе, Дзагоев будет тренироваться на поле с ограничениями
Тренировка сборной России / Твиттер сборной России

Защитник Юрий Жирков продолжит индивидуально заниматься в тренажерном зале, тогда как Алан Дзагоев выйдет на поле, но будет тренироваться с ограничениями.

Сборная России не сможет рассчитывать на Юрия Жиркова в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии. Официальный Твиттер национальной команды сообщил, что защитник продолжит заниматься по индивидуальной программе в тренажерном зале.

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Ранее главный тренер россиян Станислав Черчесов сообщил, что Жирков больше не сыграет на этом мундиале.

Алан Дзагоев, который получил травму в матче 1 тура группового этапа против Саудовской Аравии (5:0), будет заниматься на поле, но с определенными ограничениями.

Матч Россия – Хорватия состоится в субботу, 7 июля, в 21:00 по киевскому времени.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
до матча
2
дн
:
4
час
:
57
мин
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Россия Россия Россия - Хорватия Юрий Жирков Юрий Жирков Алан Дзагоев Алан Дзагоев Хорватия Хорватия
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