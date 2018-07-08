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Россия – Хорватия: Субашич запретил менять себя

10:20 79 Читати українською
Россия – Хорватия: Субашич запретил менять себя
Даниэль Субашич / EPA

Вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич признался, что запретил главному тренеру Златко Даличу произвести замену вратаря в начале экстратайма поединка против России в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"У меня никогда такого не было, но я преодолел эту боль и остальное сейчас неважно. Я сказал тренеру, чтобы он меня не менял, потому что я мог играть, что и сделал.

ЧМ-2018 Россия – Хорватия: хорваты оставили Россию за бортом Мундиаля и сыграют в 1/2 финала против Англии

Пенальти – это всегда лотерея, успех, поэтому непонятно, удастся ли тебе это сегодня или нет. У всех команд, которые вышли в полуфинал, есть замечательные голкиперы. Могу сказать, что во время этого чемпионата мира очень большая ответственность ложится на их плечи", – отметил Субашич в комментарии ТАСС.

Напомним, что в конце основного времени поединка 1/4 финала ЧМ-2018 хорватский кипер получил мышечную травму, но сумел продолжить матч. В итоге сборная Хорватии одолела россиян в серии пенальти (4:3) и вышла в полуфинал, где встретится со сборной Англии. Даниэль Субашич отразил один пенальти в послематчевой серии.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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Россия - Хорватия Хорватия Хорватия ЧМ 2018 Даниэль Субашич Даниэль Субашич
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