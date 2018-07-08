Россия – Хорватия: посол балканцев, празднуя победу, с друзьями выбросил в окно диван

После матча чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия балканцы неистово праздновали исторический успех. Отличился даже посол страны Крешо Главач.

Посол Хорватии в странах юго-восточной Азии Крешо Главач не сдерживал эмоций после победы своих соотечественников в четвертьфинале ЧМ-2018 над Россией.

Россия – Хорватия – 2:2 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Абасадор вместе с друзьями, празднуя триумф Хорватии, выбросили в окно диван, сняв процесс на видео.

К слову, не сдерживала своих празднований и президент Хорватии Грабар-Китарович, которая танцевала в раздевалке вместе с игроками и тренерами сборной.

Напомним, хорваты во второй раз в своей истории вышли в полуфинал Мундиаля. За путевку в финал команда Далича 11 июля сыграет против Англии.