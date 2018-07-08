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Россия – Хорватия: посол балканцев, празднуя победу, с друзьями выбросил в окно диван

14:03 337 Читати українською
Россия – Хорватия: посол балканцев, празднуя победу, с друзьями выбросил в окно диван
Фанаты сборной Хорватии / фото из соцсетей

После матча чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия балканцы неистово праздновали исторический успех. Отличился даже посол страны Крешо Главач.

Посол Хорватии в странах юго-восточной Азии Крешо Главач не сдерживал эмоций после победы своих соотечественников в четвертьфинале ЧМ-2018 над Россией.

Россия – Хорватия – 2:2 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Абасадор вместе с друзьями, празднуя триумф Хорватии, выбросили в окно диван, сняв процесс на видео.

К слову, не сдерживала своих празднований и президент Хорватии Грабар-Китарович, которая танцевала в раздевалке вместе с игроками и тренерами сборной.

Напомним, хорваты во второй раз в своей истории вышли в полуфинал Мундиаля. За путевку в финал команда Далича 11 июля сыграет против Англии.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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