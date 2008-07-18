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Россия – Хорватия: послематчевая пресс-конференция Станислава Черчесова

00:49 162 Читати українською
Россия – Хорватия: послематчевая пресс-конференция Станислава Черчесова
Станислав Черчесов / Getty Images

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"Жаль, что проиграли такой матч. Заслуживали большего. Играли с хорошей командой, но, как планировали, так и сыграли. Голы пропустили не те, которые надо было пропускать, но это футбол.

Я благодарен футболистам за турнир, который они провели, за те минуты, в которые мы были вместе. 50 дней как один пролетели. Спасибо всем болельщикам за поддержку. Большая их заслуга, что мы так далеко прошли.

Россия – Хорватия – 2:2 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Мы не можем жить эмоциями. Было много ошибок. Эмоции всегда зашкаливают, особенно у болельщиков. Мы должны были спокойно какие-то вещи менять, потому что возникало достаточно много того, чего мы не планировали. Но соперник тоже заставлял нас ошибаться", – цитирует Станислава Черчесова sport24.

ЧМ-2018 Россия – Хорватия: хорваты побеждают сборную России в серии пенальти и выходят в 1/2 финала

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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ЧМ 2018 Россия - Хорватия Россия Россия Станислав Черчесов Станислав Черчесов
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