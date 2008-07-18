Россия – Хорватия: послематчевая пресс-конференция Станислава Черчесова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"Жаль, что проиграли такой матч. Заслуживали большего. Играли с хорошей командой, но, как планировали, так и сыграли. Голы пропустили не те, которые надо было пропускать, но это футбол.

Я благодарен футболистам за турнир, который они провели, за те минуты, в которые мы были вместе. 50 дней как один пролетели. Спасибо всем болельщикам за поддержку. Большая их заслуга, что мы так далеко прошли.

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Мы не можем жить эмоциями. Было много ошибок. Эмоции всегда зашкаливают, особенно у болельщиков. Мы должны были спокойно какие-то вещи менять, потому что возникало достаточно много того, чего мы не планировали. Но соперник тоже заставлял нас ошибаться", – цитирует Станислава Черчесова sport24.

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