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Россия – Хорватия: Крамарич забил лишь 2-й гол головой в истории "клетчатых" на чемпионатах мира

22:17 91 Читати українською
Россия – Хорватия: Крамарич забил лишь 2-й гол головой в истории "клетчатых" на чемпионатах мира
Андрей Крамарич / фото: Opta

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич сравнял счет в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Росиии. Этот гол стал 30-м для хорватов на Кубках мира.

Гол Андрея Крамарича в ворота сборной России в матче 1/4 финала ЧМ-2018 стал для Хорватии 30-м на мундиалях. Это лишь второй мяч "клетчатых", забитый ударом головой, информирует Mister Chip.

Россия – Хорватия – видео голов

Первый такой гол забил Марио Манджукич в 2014 году в ворота Камеруна.

Кроме того, Крамарич стал уже 7-м игроком в составе команды Далича, который отметился голом на чемпионате мира-2018. По этому показателю Хорватия уступает только Бельгии (9 игроков, включая автоголы), сообщает Opta.

Напомним, победитель пары Россия – Хорватия в полуфинале сыграет против Англии.

Россия – Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/4 ЧМ-2018

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия

live 120'
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Россия - Хорватия Хорватия Хорватия Андрей Крамарич Андрей Крамарич ЧМ-2014
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