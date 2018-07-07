Россия – Хорватия: Крамарич забил лишь 2-й гол головой в истории "клетчатых" на чемпионатах мира

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич сравнял счет в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Росиии. Этот гол стал 30-м для хорватов на Кубках мира.

Гол Андрея Крамарича в ворота сборной России в матче 1/4 финала ЧМ-2018 стал для Хорватии 30-м на мундиалях. Это лишь второй мяч "клетчатых", забитый ударом головой, информирует Mister Chip.

Россия – Хорватия – видео голов

Первый такой гол забил Марио Манджукич в 2014 году в ворота Камеруна.

Кроме того, Крамарич стал уже 7-м игроком в составе команды Далича, который отметился голом на чемпионате мира-2018. По этому показателю Хорватия уступает только Бельгии (9 игроков, включая автоголы), сообщает Opta.

Напомним, победитель пары Россия – Хорватия в полуфинале сыграет против Англии.

Россия – Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/4 ЧМ-2018