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Россия – Хорватия: Игнашевич стал 4-м самым возрастным футболистом, который играл на решающих стадиях чемпионатов мира

21:27 47 Читати українською
Россия – Хорватия: Игнашевич стал 4-м самым возрастным футболистом, который играл на решающих стадиях чемпионатов мира
Сергей Игнашевич / фото: Твиттер сборной России

Защитник сборной России Сергей Игнашевич вышел в стартовом составе своей команды на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии. 38-летний Игнашевич вошел в четверку самых возрастных игроков, которые когда-либо играли в 1/4, 1/2 или в финале Мундиаля.

Россия и Хорватия определяют последнего полуфиналиста ЧМ-2018. В старте россиян вышел 38-летний Сергей Игнашевич.

Россиянин стал 4-м самым возрастным игроком, который играл в 1/4, 1/2 или в финале чемпионата мира, сообщает Mister Chip.

Россия – Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/4 ЧМ-2018

Игнашевичу исполнилось 38 лет и 358 дней. Он уступает только Питеру Шилтону (40 лет и 292 дня), Дино Дзоффу (40 лет и 133 дня) и Стэнли Мэттьюзу (39 лет и 145 дней).

Напомним, победитель пары Россия – Хорватия в полуфинале сыграет против Англии, победившей Швецию.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия

live 62'
1 : 1
Хорватия
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Теги
ЧМ 2018 Россия - Хорватия Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич Россия Россия Діно Дзофф Питер Шилтон
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