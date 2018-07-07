Россия – Хорватия: Игнашевич стал 4-м самым возрастным футболистом, который играл на решающих стадиях чемпионатов мира

Защитник сборной России Сергей Игнашевич вышел в стартовом составе своей команды на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии. 38-летний Игнашевич вошел в четверку самых возрастных игроков, которые когда-либо играли в 1/4, 1/2 или в финале Мундиаля.

Россия и Хорватия определяют последнего полуфиналиста ЧМ-2018. В старте россиян вышел 38-летний Сергей Игнашевич.

Россиянин стал 4-м самым возрастным игроком, который играл в 1/4, 1/2 или в финале чемпионата мира, сообщает Mister Chip.

Россия – Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/4 ЧМ-2018

Игнашевичу исполнилось 38 лет и 358 дней. Он уступает только Питеру Шилтону (40 лет и 292 дня), Дино Дзоффу (40 лет и 133 дня) и Стэнли Мэттьюзу (39 лет и 145 дней).

Напомним, победитель пары Россия – Хорватия в полуфинале сыграет против Англии, победившей Швецию.