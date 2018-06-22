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Россия – Египет: матч будет судить парагваец Касерес

17 июня 17:57 56 Читати українською
Россия – Египет: матч будет судить парагваец Касерес
Энрике Касерес / Фото: социальные сети

Парагвайский арбитр Энрике Касерес будет главным судьей матча чемпионата мира-2018 Россия – Египет.

ФИФА назначила судей на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 между Россией и Египтом, сообщает Twitter ведомства.

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Игру будут обслуживать парагвайские рефери во главе с Энрике Касересом. Первый ассистент – Эдуардо Кардосо, второй ассистент – Хуан Соррилья.

Четвертым судьей будет турок Джюнейт Чакир.

Матч состоится во вторник, 19 июня, на стадионе Санкт-Петербург.

ЧМ-2018 2 тур

Россия - Египет: Вторник 19 июня 2018

Россия
Матч окончен
3 : 1
Египет
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