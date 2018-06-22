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Россия – Египет: Дзагоев пропустит матч

17 июня 11:33 125 Читати українською
Россия – Египет: Дзагоев пропустит матч
Алан Дзагоев / фото: официальный твиттер ЧМ-2018

Один из лидеров сборной России не сыграет в матче 2 тура ЧМ-2018 против Египта. Полузащитник даже не полетел с командой в Санкт-Петербург.

Россия в матче 2 тура чемпионата-мира 2018 вынуждена обойтись без Алана Дзагоева. 28-летний хавбек не отправился в составе команды в Санкт-Петербург и остался восстанавливаться в Москве, сообщает официальный твиттер сборной России.

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Дальнейшее состояние игрока будет определено после возвращения команды. Тогда же и будет принято решение о возможности участия Дзагоева в матче 3 тура ЧМ против Уругвая.

Напомним, Дзагоев получил травму в матче открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии. После первого тура Россия и Уругвай лидируют в группе А, набрав по 3 очка.

К слову, лидер сборной Египта Мохамед Салах готов сыграть против России.

ЧМ-2018 2 тур

Россия - Египет: Вторник 19 июня 2018

Россия
Матч окончен
3 : 1
Египет
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