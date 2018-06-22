Россия – Египет: Дзагоев пропустит матч

Один из лидеров сборной России не сыграет в матче 2 тура ЧМ-2018 против Египта. Полузащитник даже не полетел с командой в Санкт-Петербург.

Россия в матче 2 тура чемпионата-мира 2018 вынуждена обойтись без Алана Дзагоева. 28-летний хавбек не отправился в составе команды в Санкт-Петербург и остался восстанавливаться в Москве, сообщает официальный твиттер сборной России.

"Рамадан или просто раздолбайство?" Россия – Саудовская Аравия: реакция украинских соцсетей

Дальнейшее состояние игрока будет определено после возвращения команды. Тогда же и будет принято решение о возможности участия Дзагоева в матче 3 тура ЧМ против Уругвая.

Напомним, Дзагоев получил травму в матче открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии. После первого тура Россия и Уругвай лидируют в группе А, набрав по 3 очка.

К слову, лидер сборной Египта Мохамед Салах готов сыграть против России.