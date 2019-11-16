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Россия – Бельгия – 1:4 – видео голов и обзор матча

16 ноября 23:25 121 Читати українською
Россия – Бельгия – 1:4 – видео голов и обзор матча
Братья Азары – главные творцы победы Бельгии / Getty Images

Сборная Бельгии разгромила Россию и гарантировала себе первое место в отборочной группе І. Смотрите видео голов и обзор матча Россия – Бельгия.

 

Подопечные Роберто Мартинеса сняли все вопросы о победителе матча еще в первом тайме. Великолепная игра Эдена и Торган Азаров заставила оборону российской команды трижды капитулировать: вингер Боруссии Д открыл счет после передачи брата, а звездный игрок Реала к ассисту добавил два гола. Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами Лукаку и Джикии.

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К слову, обе команды уже гарантировали себе выход в групповую стадию Евро-2020.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Евро-2020 Эден Азар Эден Азар Торган Азар Торган Азар Видеоновости Россия - Бельгия
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