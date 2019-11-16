Россия – Бельгия – 1:4 – видео голов и обзор матча

Сборная Бельгии разгромила Россию и гарантировала себе первое место в отборочной группе І. Смотрите видео голов и обзор матча Россия – Бельгия.

Подопечные Роберто Мартинеса сняли все вопросы о победителе матча еще в первом тайме. Великолепная игра Эдена и Торган Азаров заставила оборону российской команды трижды капитулировать: вингер Боруссии Д открыл счет после передачи брата, а звездный игрок Реала к ассисту добавил два гола. Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами Лукаку и Джикии.

Важнейшая победа команды Гиггза в видеообзоре матча Азербайджан – Уэльс – 0:2

К слову, обе команды уже гарантировали себе выход в групповую стадию Евро-2020.

Братья Азары нокаутировали Россию в матче отбора на Евро-2020, Словения с Вербичем цепляется за призрачный шанс