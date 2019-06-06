"Россия – агрессор", – Владислав Мудрык публично извинился за инцидент в лагере сборной Украины U-18

Скандальный эпизод с участием игроков сборной Украины U-18, которые тепло вспоминали вместе проведенное время со сверстниками из России на турнире в Словакии, почти исчерпан. Защитник Карпат Владислав Мудрык, который был участником инцидента, попытался объяснить, что все-таки случилось.

"Мне очень жаль, что все так сложилось и эта история была воспринята именно таким образом. Все мы, игроки сборной, хорошо понимаем, что происходит между Украиной и Россией. То, что я поставил лайк – не говорит о моем уважительное или благосклонное отношение к России. Не нужно придавать этому особого смысла. Мне не понятно, почему русские пришли на нашу землю, воюют против нас, но вместе с тем твердят, что мы братья и делают вид, будто ничего не происходит.

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Вскоре после соревнований мне написал российский журналист, точнее, блогер. Он спросил, какой была атмосфера на турнире в Словакии: во время матча против россиян, в отеле, где мы жили с русскими, и вообще, как мы общались с игроками сборной России... Еще он спрашивал не возникало особых нюансов. Мы действительно имели несколько бесед с россиянами. В статье упоминается, как мы расспрашивали о нашем знакомом Алексее Усанове. В свое время он выступал в львовском УФК, мы знакомы еще с 7 класса. Я спросил российских игроков, почему его нет в сборной. Мне объяснили, что у него сложные отношения с тренерским штабом. Также мы перекинулись парой слов о матче с Англией. Возможно, они это расценивали как нечто чрезвычайное. Кому-то хотелось извратить все это и оригинально осветить банальный эпизод.

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Я не хочу оправдываться и говорить громкие слова. Просто хочу объяснить свою позицию. То, что происходит на востоке Украины не может расцениваться иначе, чем агрессия России. Очень жаль, что у нас хотят забрать наши земли: Крым и Донбасс. Когда-то наши предки боролись за свободную Украину и эта борьба продолжается сейчас. Очень жаль тех героев, которые погибают на Востоке Украины. Это очень трудная тема для каждого украинца. Я знаю об этом не понаслышке, ведь среди погибших в Донбассе были мои знакомые. Очень хочу, чтобы война быстрее закончилась. Пользуясь случаем, хочу попросить прощения у тех земляков, которых оскорбила вся эта история. Каждый из карпатовцев, каждый из футболистов юношеской сборной Украины является патриотом и понимает, кто несет ответственность за смерти Украинской на Донбассе", – цитирует Мудрика официальный сайт Карпат.