Россия – Уругвай: Муслера провел 100 матч за сборную

Матч группового раунда ЧМ-2018 против России стал юбилейным для голкипера сборной Уругвая Фернандо Муслеры.

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера провел сегодня свой 100-й матч за национальную команду, сообщает официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2018 Уругвай – Россия: уругвайцы нанесли сокрушительное фиаско хозяевам турнира

Муслера стал 7-м игроком в истории уругвайской сборной, кому покорилась отметка в 100 матчей. Кстати, Луис Суарес провел 100 поединок за национальную команде в предыдущей игре на ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

Сборная Уругвая обыграла команду России и с первого места проходит в 1/8 финала ЧМ-2018.