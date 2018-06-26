toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
УРУГВАЙ - РОССИЯ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - ЕГИПЕТ ИРАН - ПОРТУГАЛИЯ ИСПАНИЯ - МАРОККО Новости ЧМ 2018

Россия – Уругвай: Муслера провел 100 матч за сборную

25 июня 22:39 36 Читати українською
Россия – Уругвай: Муслера провел 100 матч за сборную
Фернандо Муслера / фото: ФИФА

Матч группового раунда ЧМ-2018 против России стал юбилейным для голкипера сборной Уругвая Фернандо Муслеры.

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера провел сегодня свой 100-й матч за национальную команду, сообщает официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2018 Уругвай – Россия: уругвайцы нанесли сокрушительное фиаско хозяевам турнира

Муслера стал 7-м игроком в истории уругвайской сборной, кому покорилась отметка в 100 матчей. Кстати, Луис Суарес провел 100 поединок за национальную команде в предыдущей игре на ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

Сборная Уругвая обыграла команду России и с первого места проходит в 1/8 финала ЧМ-2018.

ЧМ-2018 3 тур

Уругвай - Россия: Понедельник 25 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
3 : 0
Россия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Уругвай Уругвай Уругвай - Россия Фернандо Муслера Фернандо Муслера
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
47
мин
Австралия
17:00
Перу
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук