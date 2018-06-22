Россия – Египет: послематчевая пресс-конференция Эктора Купера

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против команды России.

"Не думаю, что нам не хватило концентрации. Просто часто ошибались. Первый тайм мы провели на хорошем уровне, но 10-15 минут во втором тайме мы играли очень плохо. Это и предопределило исход встречи. У нас были шансы на взятие ворот сборной России , но мы ими не воспользовались. При таких раскладах победить было сложно.

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Стоит ли мне оставаться на посту главного тренера? Это зависит не только от меня. Если мной будут недовольны, я сам уйду. У нас пока есть шанс, пусть и призрачный. И надо за него цепляться.

Важность Салаха для сборной не подвергается сомнению. Сегодня он чувствовал себя хорошо, но у него не все получалось. Он еще покажет себя.

Сравнить Уругвай и Россию? Потребуется очень много времени для такого сравнения. Россияне много бегают и хорошо передвигаются по полю, закрывают свободные зоны. Но пока сложно сказать, как далеко сборная России пройдет на этом ЧМ", – цитирует Купера Sport24.