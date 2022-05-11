Артем Яшкин, в свое время защищавший цвета "бело-синих", а ныне работающий одним из тренеров в киевском клубе, рассказал, почему перестал общаться со знакомыми из России.

"Общаюсь в России только с родителями, но мы тему войны стараемся не затрагивать, потому что я знаю, если начну рассказывать всю правду, у них может случится сердечный приступ. Слава Богу, у меня родители умные и мало смотрят телевизор, но им тоже тяжело.

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Родители у меня старики, в основном я интересуюсь их здоровьем и как правильно рассадить некоторые растения. Больше ни с кем из России не общаюсь, не вижу смысла биться головой о стену. Этой стране не поможет даже спецоперация по дезомбификации. С ними же нельзя разговаривать. У них нет собственного мнения. Им сказали, что это правильно, и они со всем согласны.

После 2014 года я перестал ездить в Россию, родители приезжали ко мне в Украину. Печальнее всего в этой ситуации то, что я могу больше не увидеть родителей. Мы можем встретиться только за границей. Забрать их? Я предложу, но думаю, они уже не захотят. В свое время я хотел сделать маме вид на жительство, но ударил COVID-19, и у нас все утихло.

Пропаганда в России началась еще двадцать лет назад. Думаю, все население Московии приветствует это безобразие. Конечно, виноват Путин. Но люди, которые верят, что идут "освобождать", настолько зомбированы, что нет слов. Даже если Путина не станет, они все равно будут такими. Зачем кого-то освобождать? Если кто-то не хочет жить в Донецке и Луганске, пусть переезжает в Россию, но никто не хочет ехать туда.

Думаю, Россия либо отступит и закроется 50-метровым забором от всего мира, либо погонят ее до Уральских гор. Если дать слабину в Украине, то этот человек с воспаленным мозгом пойдет дальше.

Я живу в Украине с 1999 года и меня ни один человек не упрекнул за то, что я говорю по-русски. Я прекрасно знаю украинский язык, но говорю на нем не чисто и не хочу его перекручивать. Государственный язык должен быть украинским, и все документы я заполняю без проблем на украинском языке. Я никогда не чувствовал притеснения из-за языка: ни во Львове, ни в Ивано-Франковске, ни в Ужгороде", – сказал Яшкин в интервью FanDay.

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