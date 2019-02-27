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Росси подпишет контракт с Лос-Анджелес, а не с Гэлакси

19:21 3 Читати українською
Росси подпишет контракт с Лос-Анджелес, а не с Гэлакси
Джузеппе Росси / соцсети

Бывший форвард сборной Италии Джузеппе Росси может перейти в Лос-Анджелес, а не в ЛА Гэлакси.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что бывший форвард Манчестер Юнайтед, Фиорентины и Вильярреала Джузеппе Росси подпишет контракт с Лос-Анджелес Гэлакси.

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Но теперь источник сообщает, что новым клубом экс-игрока сборной Италии станет ФК Лос-Анджелес, а не их соседи по городу.

Скорее всего, 32-летний футболист пройдет короткий просмотр, после чего подпишет контракт. В январе Росси тренировался с Манчестер Юнайтед, а последним его клубом был Дженоа.

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