Роскошный выстрел Ришарлисона в видеообзоре матча Лестер Сити – Эвертон – 0:2
00:55 - Читати українською
Эвертон обыграл Лестер в рамках 13-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Ришарлисон 21’
Мейсон Холгейт 72’
21’ Ришарлисон
72’ Мейсон Холгейт
Подопечные Карло Анчелотти забили в ворота Каспера Шмейхеля по голу в каждом из таймов. В первой половине Ришарлисон классно пробил из-за пределов штрафной, а после перерыва Холгейт замкнул подачу с углового.
Арсенал расписал боевую ничью с Саутгемптоном, Эвертон уверенно победил Лестер, Лидс разгромил Ньюкасл
Благодаря этой победе Эвертон набрал 23 очка и приблизился к зоне Лиги чемпионов на расстояние в один пункт. Четвертую строчку занимает именно Лестер.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter