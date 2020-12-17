Эвертон обыграл Лестер в рамках 13-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Подопечные Карло Анчелотти забили в ворота Каспера Шмейхеля по голу в каждом из таймов. В первой половине Ришарлисон классно пробил из-за пределов штрафной, а после перерыва Холгейт замкнул подачу с углового.

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Благодаря этой победе Эвертон набрал 23 очка и приблизился к зоне Лиги чемпионов на расстояние в один пункт. Четвертую строчку занимает именно Лестер.